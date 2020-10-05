Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uyulmayan eğlence yerinin sorumlularına ceza

AA

Nilüfer ilçesindeki bir gece kulübünde, cep telefonuyla kaydedilen, müşterilerin maske ve mesafe kurallarına uymayarak dans ettiği görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Bunun üzerine harekete geçen Nilüfer Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, söz konusu gece kulübünü tespit etti.

Ekipler, iş yeri sahibi V.Ö. ile mesul müdür Y.A'ya 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı.