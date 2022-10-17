Köprülü kavşaktan düşen motosikletli ağır yaralandı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde köprülü kavşaktan düşen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Gökhan Bulut (18) idaresindeki motosiklet, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki köprülü kavşakta kaldırıma çarptı. AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulup yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprülü kavşaktan düşen Bulut, bariyer ile ağaç arasında sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce bulunduğu yerden kurtarılan genç, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.