Bursa'da kontrolden çıkan minibüs, taksiye ve yayalara çarptı: 5 yaralı

Bursa'da ticari taksiye ardından da kaldırımdaki yayalara çarpan minibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı, kazada hamile kadının da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

ÖNCE TAKSİYE SONRA YAYALARA ÇARPTI

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, Hasan M. idaresindeki ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, kaldırımda yürüyen aynı aileden Hannan Sido, Feyzi Sido ile Zeynep Süleyman'a çarptı ve yaklaşık 100 metre ileride durabildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre kafasından yaralı olduğu görülen minibüs sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçtı.