Komşular arasındaki bıçaklı kavga: 1 ölü

AA

Kovukçınar Mahallesi 7. Nilüfer Sokak'ta Kenan Ateş (48) ile C.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.K, evinden aldığı bıçakla Ateş'i göğsünden yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ateş kurtarılamadı. AA'nın haberine göre; şüpheli C.K. ise polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.