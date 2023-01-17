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Bursa'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti

Bursa'da evinde kolonya içen 55 yaşındaki Fikri Barış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Giriş: 17.01.2023 - 09:36 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti
Kolonya içen adam hastanede hayatını kaybetti
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İHA

Bursa'da kolonya içen bir kişi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikri Barış (55) evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kolonya içti. Bir süre geçtikten sonra Barış, rahatsızlanarak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Evine gelen sağlık ekipleri Fikri Barış’a yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Barış, 2 gün sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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