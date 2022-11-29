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Bursa'da kızıl geyiklerin yaban hayatı fotokapana yansıdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü ekipleri, ormanlık araziye yerleştirdiği 70 fotokapan ile kızıl geyiklerin üreme döneminde böğürmelerini fotokapan ile görüntüledi

Giriş: 29.11.2022 - 10:46 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da kızıl geyiklerin yaban hayatı fotokapana yansıdı
Kızıl geyiklerin yaban hayatı fotokapana yansıdı
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İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü ekipleri ormanlık arazide 15 farklı noktaya yerleştirdiği 70 fotokapan ile yaban hayatını görüntüledi.

İHA'nın haberine göre kızıl geyiklerin üreme döneminde böğürme anları ve eş bulma, alan hakimiyeti savaşında çıkardıkları seslerin kayıtları fotokapan ile kaydedildi.

Bursa genelinde 15 farklı alanda yerleştirilen 70 fotokapan ile birlikte yaban hayatının kayıt altına alınması ve envanter çalışmaları kayıt altına alınıyor.

Ekipler, aralıksız olarak yaban hayvanlarını izleyip, elde edilen veriler neticesinde tür bazında istatistik tutuyor.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü ekipleri, üreme döneminde yaban hayvanların rahatsız edilmemesi gerektiği şeklinde uyarıda bulundu.

Görüntülerin hangi noktada kaydedildiği ise avcıların harekete geçmemesi için özellikle paylaşılmadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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