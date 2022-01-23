Kız kardeşini ve eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı

Olay, dün Bursa'nın İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaştığı kız kardeşi İrem Kahraman'ı kolundan, 2 saat sonra da evine giderek eşi Mine Kahraman'ı bacağından bıçakla yaralayıp kaçan Oğuzhan Kahraman (27), polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan Oğuzhan Kahraman'ın, emniyetteki ifadesinde bıçaklama olaylarını uyuşturucunun etkisiyle yaptığını iddia ettiği öğrenildi.

DHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kahraman, çıkarıldığı mahkemece 'adam yaralama ve uyuşturucu kullanma' suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.