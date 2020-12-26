Bursa'da kıraathanede kumar oynayan 9 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaağaç Mahallesi Sakaldöken Caddesi'nde bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese giden Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, içeride kumar oynandığını ve sigara ile alkol tüketildiğini tespit etti.

Ekiplerce içeride yakalanan 9 kişiye idari para cezası uygulanıp adli işlem başlatıldı.