Bursa'da feci kaza: 1 ölü

Öte yandan, ikiye bölünen otomobilin ve parçalarının etrafa saçılmasıyla yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Soyulgan,​​​​​​​ kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.