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Bursa'da kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü

Bursa'da meydana gelen feci kazada, toplu taşıma aracına çarptıktan sonra demir bariyerlere vuran otomobil ikiye bölündü. Otomobilin sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü

Giriş: 13.12.2022 - 03:49 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü
Bursa'da feci kaza: 1 ölü
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AA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde toplu taşıma aracına ve demir bariyerlere çarpıp ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

KAZANIN ŞİDDETİYLE İKİYE BÖLÜNDÜ

Musa Soyulgan (19) idaresindeki otomobil, Çiftehavuzlar Mahallesi'nde aynı istikamette seyreden belediyeye ait toplu taşıma aracına ardından demir bariyerlere çarptı. AA'nın haberine göre; çarpışmanın etkisiyle Soyulgan'ın kullandığı otomobil ikiye bölündü.

SÜRÜCÜ HASTANEDE ÖLDÜ

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Soyulgan,​​​​​​​ kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Öte yandan, ikiye bölünen otomobilin ve parçalarının etrafa saçılmasıyla yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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