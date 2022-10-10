Bursa'da kaza

DHA

Kaza, saat 20.00 sıralarında İnegöl Alanyurt Yolu´nda meydana geldi. Alanyurt istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan Ali Talha Can (21) yönetimindeki 16 BOU 28 plakalı cip, kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan Emre D.'ye (15) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Emre D. metrelerce savrulurken, kaza nedeniyle duran cipe bu kez arkasından gelen Murat Baydar (38) yönetimindeki 09 JL 536 plakalı otomobil çarptı.

Kazada Emre D. ile iki araç sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı kavşakta önlem alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emre D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.