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Bursa'da kavgayı ayıran polis memuru pompalı tüfekle vuruldu

Bursa'da, kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru pompalı tüfekle bacağından vuruldu. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaçan şüpheli yakalandı

25.06.2020 - 23:33 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa
AA

Bursa'da, kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru pompalı tüfekle bacağından vuruldu.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Darmstad Caddesi'ndeki kuaföre giden Büşra E, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı Tamer H'nin (31) iş yeri önünde beklediğini görünce erkek arkadaşı Serkan B. (33) ile polis ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri duruma müdahale ederken, olay yerine gelen Serkan B, otomobilden aldığı pompalı tüfekle kuaförün önüne yöneldi.

Bu sırada polis ekipleri Serkan B'yi durdurmaya çalışırken pompalı tüfekten çıkan saçmalar polis memuru Özgen Yeni'yi bacağından yaraladı.

Serkan B, olay yerinden kaçarken Tamer H'yi de kalçasından bıçakladı. Yaralanan memur Yeni ve Tamer H, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüpheli Serkan B. ise caddenin yakınlarında yakalandı. Polis memuru Özgen Yeni'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelinin pompalı tüfeği aracından alıp kuaföre yöneldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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