Bursa'da karantinayı ihlal eden Kovid-19 hastasına 3 ay 10 gün hapis cezası

İlçede yaşayan ve Kovid-19 testi pozitif çıkan S.B. (27) adlı erkek hasta, evinde karantinaya alındı.

Sağlık ekiplerince karantina kuralını ihlal ettiği belirlenen hasta hakkında dava açıldı.

Sanık, İnegöl 6. Asliye Ceza Mahkemesince 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Cezanın ertelendiği öğrenildi.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper, 11 Eylül'de, karantina kurallarına uymadıkları belirlenen 4 kişi hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldığını duyurmuştu.