Bursa'da kapalı olan tekel bayine tabanca ile ateş açıldı

Olay saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde bulunan ve mesai saati sonlandığı için kepenkleri kapalı olan tekel bayine henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Olayda yaralanan olmazken, mermiler kepenge isabet etti. Şüpheli ise saldırının ardından kaçarak uzaklaştı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Fotoğraf: DHA