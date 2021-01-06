Bursa'da kamyonun 2 kişinin mobilya indirdiği kamyonete çarpması güvenlik kamerasında

AA

Selim O. kullandığı 16 J 2034 plakalı kamyoneti, Mahmudiye Mahallesi İbrahim Şembel Sokak'ta yol kenarına park etti.

Daha sonra Selim O. ve yanındaki kişi, koltuk takımını bir dükkana taşımaya başladı. Bu sırada bir kamyon, söz konusu kamyonete ve park halindeki tıra çarparak uzaklaştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Selim O. ve yanındaki kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

Çevredeki güvenlik kamerasınca da görüntülenen olayın ardından kamyonun sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.