Kamyonla kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

AA'nın haberine göre, Ersel E. idaresindeki kamyonet, İznik-Orhangazi yolunun 6'ncı kilometresi Çakırca Köprüsü'nde, Kağan B'nin kullandığı sebze yüklü kamyon ile çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonetteki mevsimlik işçilerden biri yaşamını yitirdi. Sürücü Ersel E. ile 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince İznik ve Orhangazi'deki hastanelere kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Kağan B, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.