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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da kamyonette çıkan yangın iş yerine sıçradı

        Bursa'da kamyonette çıkan yangın iş yerine sıçradı

        Bursa İnegöl'de park halindeki kamyonette çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yakındaki iş yerine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu kamyonet kullanılamaz hale geldi, iş yerinde ise hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 06:44 Güncelleme: 09.01.2024 - 06:44
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        Kamyonette çıkan yangın iş yerine sıçradı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki kamyonette çıkan ve bir işletmeye sıçrayan yangın söndürüldü.

        Orhaniye Mahallesi Caner Sokak'ta park halindeki kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenden alev aldı.

        ALEV ALEV YANDI

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        AA'nın haberine göre; kısa sürede aracı saran alevler, yakındaki bir işletmeye sıçradı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 45 dakika müdahale edilen yangın kontrol altına alarak söndürdü.

        İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Yangın nedeniyle kamyonet kullanılamaz hale geldi, alevlerin sıçradığı tabela üretim işletmesi ve üst katlarında hasar oluştu.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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