Bursa'da kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü kurtarılamadı
Bursa'da kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kamyonete çarpan motosikletin ağır yaralanan sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
KAVŞAKTA KAMYONETE ÇARPTI
Orhangazi-İznik karayolunda, İznik'ten Orhangazi istikametine giden Enes Koca (19) idaresindeki motosiklet, Üreğil kavşağından dönüş yapmak isteyen Mehmet D. (63) yönetimindeki kamyonete çarptı.
HASTANEDE ÖLDÜ
Kazada motosikletin sürücüsü Enes Koca ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; Koca, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kamyonet sürücüsü Mehmet D. ise jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.