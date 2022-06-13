Kamyonet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü

Bursa-Orhaneli yolu İncebel mevkisinde Bursa'dan Büyükorhan ilçesine giden Mahmut Coşkun'un kullandığı 16 AJE 278 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen M.K. idaresindeki 16 N 6958 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü araçta sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Coşkun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.