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Bursa'da kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi öldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Giriş: 04.02.2023 - 21:43 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi öldü
AA

Şuayip Giren (25) yönetimindeki 26 KD 523 plakalı otomobil, Çanakkale-Bursa karayolunun Tophisar mevkiinde karşı yöndeki kavşakta duran ve dönmeyi bekleyen İsmail A. idaresindeki 55 AGY 266 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, otomobildeki sürücü ile diğer 5 kişi araçta sıkıştı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan kontrolde otomobildeki Şerife Mert (36), Hacer Mert (32), Eşraf Giren (61) ve Hatice Giren'in (57) hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Ağır yaralı olarak otomobilden çıkarılan Yavuz Selim Mert (5) de kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Hafif yaralanan otomobil sürücüsü Şuayip Giren de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kazada ölenlerin cesetleri de savcının incelemesi sonrası söz konusu hastanenin morguna götürüldü.

Fotoğraf: AA

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