Bursa'da kadınlar birbirine girdi!
Bursa'da kadınlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Saç saça baş başa birbirine giren kadınları araya girenler ayıramadı. O anlar kameraya yansıdı.
Bursa’da kadınlardan oluşan iki grup arasında çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. Saç saça baş başa birbirine giren kadınların kavga anı kameraya yansırken, erkeklerin kadınları ayırmakta zorluk çekti.
Olay, Bursa’nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesinde meydana geldi. Kadınlardan oluşan iki grup sahil yolunda yürüdüğü esnada aralarında sözlü tartışma çıktı. Kısa süre sonra büyüyen tartışma yerini kavga bıraktı. Kadınların saç saça baş başa girdiği kavgayı erkekler ayırmakta güçlük çekerken, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.