Bursa'da kablo çaldıkları iddia edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kabaklar Mahallesi'nde vatandaşlar, 2 araçta bulunanların şüpheli davranışları üzerine jandarmaya haber verdi.

Jandarma ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada, şüphelilerin enerji nakil hattından 750 metre kablo çalınması olayına karıştıklarını belirledi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.K. ve Y.Ö. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

,Osman Sak