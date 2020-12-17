DHA

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. İnegöl ilçesi Belediye Kavşağı'nda yürüyen 2 genci durduran ekipler, izin belgelerini sordu.

Kimlikleri Yunus Emre Ö. (20) ve Ahmet Can A. (20) olduğu öğrenilen gençler, belgelerini gösteremedi. Gençler, polis ekiplerine işten döndüklerini söyledi. Yunus Emre Ö. ve Ahmet Can A.'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL'den toplam 6 bin 300 TL para cezası uygulandı.