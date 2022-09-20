Bursa'da iskeleden düşen şahıs öldü

İHA

Bursa'da, iskeleden denize düşen Mahmut Türker (68) için vatandaşlar ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Gemlik ilçesinde iskelede balık tutan vatandaşlar, denizde hareketsiz bir kişi gördü. Vatandaşlar hemen denize atlayıp şahsı kurtarma çalıştı. Vatandaşlar, boğulmak üzere olan adamın kafasını su üzerinde tutmak için büyük çaba sarf etti.

Bu sırada ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, adamı denizden çıkarmak isterken fırtınanın etkisiyle zor anlar yaşadı. Sudan çıkarılın yaşlı adama ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Üzerinden Mahmut Türker (68) adına kimlik çıkan şahıs, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.