09 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Şükraniye Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde, büroların yer aldığı 3 katlı binanın ikinci katındaki bir ofiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Ofiste kalan ve yangın sırasında içeride bulunan Tuncay Çeliktutan (58) dumanları fark edince polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de müdahale ettiği yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Çeliktutan, ofiste beraber kaldıkları iş arkadaşı Serhat Eğel'in (35) çıkamadığını söylemesi üzerine içeri giren ekipler, bu kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
AA'nın haberine göre; Dumandan etkilenen Çeliktutan ayakta tedavi edilirken Eğel'in cesedi incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polislere olayı anlatan Çeliktutan, Serhat Eğel ile yangın söndürme malzemeleri satan bir firmada pazarlamacı olarak çalıştıklarını ve kimseleri olmadıkları için firmaya ait ofiste kaldıklarını belirterek, "İş bittikten ofise geldim. Benden biraz sonra da Serhat geldi. Serhat ile biraz oturduk, alkol içtik. Daha sonra ben uyudum. Kısa süre sonra benim olduğum odaya duman girmeye başladı. Kapıyı açtığımda alevler benim odama da sıçrayınca can havliyle kendimi dışarıya attım ama Serhat çıkamadı." dedi.
İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışmaları sürüyor.
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