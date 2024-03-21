Bursa'da ilginç kaza: Otomobil dik şekilde asılı kaldı
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bir evin bahçesine uçtu. Dik kalan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 70 yaşındaki Mehmet Ulu'nun kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak Çekirge Mahallesi Çarık Sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesine uçtu.
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Dik şekilde kalan otomobilin içerisinde sıkışan Ulu'yu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri, Mehmet Ulu'yu sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkardı.
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Ulu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Araç ise kullanılamaz hale geldi.
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