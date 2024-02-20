Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Engin O. (31) yönetimindeki otomobil, Çitli Mahallesi'nden Bursa-Ankara kara yoluna çıkış yapmak isteyen Ahmet F. (43) idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada araçlar savrularak ağır hasar alırken, kazaya karışan araçların sürücüleri ile araçlarda bulunan Cemre B, Emirhan B. ve Belgin B. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.