Bursa-Ankara kara yolu Çitli Mahallesi Kavşağı'nda, Aydın Ş. idaresindeki otomobil ile Muhittin A'nın kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile otomobilde bulunan Tarık Ö. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Muhittin A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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