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Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Giriş: 24.01.2023 - 20:57 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Gündem Haberleri
AA

Bursa-Ankara kara yolu Çitli Mahallesi Kavşağı'nda, Aydın Ş. idaresindeki otomobil ile Muhittin A'nın kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile otomobilde bulunan Tarık Ö. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Muhittin A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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