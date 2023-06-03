Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza gece 03.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Huzur Sokak'ta meydana geldi. Seyir halinde olan sürücü Yusuf D.(29) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen sürücü Arda Ç.(16) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu sürücüler ile Arda Ç.'nin yönetimindeki araçta bulunan yolcular Damlanur İ.(15) ve Enes K.(17) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.