İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

DHA

Kaza, saat 20.00 sıralarında Orhangazi ilçesi, Hürriyet Mahallesi´nde meydana geldi.

Göl Yolu Caddesi´nde seyreden Cemil Keleş (38) idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen ve ters şeritte olduğu öğrenilen belirlenen Mehmet K. (20) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücülerinden Cemil Keleş ile arkasında oturan Onur İlhan (19) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı cadde üzerinde önlem aldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan sağlık durumu ciddiyetini koruyan Cemil Keleş, Bursa Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Onur İlhan´ın ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.