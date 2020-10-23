Bursa'da iki kardeşi öldüren sanık 50 yıl hapse mahkum edildi

AA

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan tutuklu sanık Murat A. (39),cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Maktuller Sibel ve Mehmet Ali Dudaklı'nın yakınlarıyla tarafların avukatları ise salonda hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık, suçlamaları reddederek, suçsuz yere hapiste tutulduğunu öne sürdü.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Murat A'yı 50 yıl hapisle cezalandırdı.

- Olay

Gemlik'te geçen yıl ocak ayında Sibel (45) ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı (37),Eşref Dinçer Mahallesi'ndeki evlerinde ölü bulunmuştu.

İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip, Sibel Dudaklı'nın eski sevgilisi Murat A'yı, Yunanistan'a gitmek üzereyken balıkçı teknesinde yakalamıştı.