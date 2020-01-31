AA

Bursa'da iki kardeşi öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi



Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki kardeşi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "kasten öldürmek" suçundan iki kez müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Murat Altıok (38),maktuller Sibel (45) ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'nın (37) yakınlarıyla tarafların avukatları katıldı.

Önceki savunmalarını tekrarlayan sanık Altıok, gönül ilişkisi kurduğu Sibel Dudaklı ile barışmak için evine gittiğini, tartışma sonucu onu ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'yı öldürdüğünü öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine ve tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

- Olay

Gemlik ilçesinde geçen yıl ocak ayında Sibel ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı, Eşref Dinçer Mahallesi'ndeki evlerinde ölü bulunmuştu.

Bursa Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip, Sibel Dudaklı'nın eski sevgilisi katil zanlısı Murat Altıok'un Balıkesir'in Bandırma ilçesi ile Edirne'ye ve Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine gittiğini belirlemişti.

Ekipler, Altıok'un yurt dışına kaçmak için bazı kişilerle anlaştığı bilgisine ulaşmış ve Yunanistan'a kaçmak üzereyken balıkçı teknesinde yakalamıştı. Altıok, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.