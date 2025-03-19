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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da husumetlilerin tartışması kanlı bitti: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Bursa'da husumetlilerin tartışması kanlı bitti: 1 ölü

        Bursa Orhangazi'de tartıştığı husumetlisi tarafından kahvehanede tüfekle vurulan kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 05:53 Güncelleme: 19.03.2025 - 05:53
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        Husumetlilerin tartışması kanlı bitti: 1 ölü
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, silahlı kavgada ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Orhangazi ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Onur E. (41) ile Ceyhun Avcı (31) arasında kahvehanede tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Onur E, yanındaki tüfekle Avcı'ya ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

        Ceyhun Avcı (31)
        Ceyhun Avcı (31)

        AĞIR YARALANDI, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden yaralanan Ceyhun Avcı, ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Bursa
        #Son dakika haberler
        #Orhangazi
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