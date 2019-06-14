14 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen İsmail A., daha önce çalıştığı tamirhaneye, hırsızlık için pencereden girmeye çalışırken 4 metre yükseklikte, tek ayağından asılı kaldı. İsmail A., polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırırken, iş yeri sahibi Ertan Tüzen, şüphelinin annesini telefonla arayarak, "Teyzecim oğlun dükkanı soymak için kırdığı pencereden içeriye girmeye çalışırken asılı kaldı" dedi.
DHA'nın haberine göre, olay, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Uluyol Caddesi'nde bulunan tamirhanede meydana geldi. İsmail A. (33) uyuşturucu tedavisi için yatırıldığı hastaneden kaçarak gece saatlerinde daha önce çalıştığı tamirhaneye geldi. Etrafta kimsenin olmadığını gören İsmail A. tamirhaneyi soymak için kırdığı pencereye sıkışarak asılı kaldı. Yaklaşık 1 saat boyunca sıkıştığı yerden kendi imkânları ile kurtulamayan İsmail A., bağırarak yardım istemeye başladı. Bunun üzerine çevrede bulunanlar tamirhaneye girmek isterken pencereye sıkışan İsmail A.'yı görüp, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri pencerede sıkışarak 4 metre yükseklikten ayağından asılı kalan ve yaralanan hırsızlık şüphelisi İsmail A.'yı kurtarırken sağlık ekipleri ise yaralı İsmail A.'yı Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
İŞ YERİ SAHİBİ ANNESİNİ ARADI
Tamirhanenin sahibi Ertan Tüzen ise daha önce yanında çalışan İsmail A.'nın psikolojik sorunlarının olduğunu belirterek, şüphelinin annesini telefon ile aradı. Tüzen, İsmail A.'nın annesi ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Teyzecim oğlun yine dükkanımı soymaya çalışırken kırdığı pencerede sıkışarak asılı kaldı ve yaralandı. Mahalleli sesini duymuş polis ve itfaiye ile kurtardık şuanda, sağlık ekipleri hastaneye götürüyor bilginiz olsun diye aradım" diye konuştu.
DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI DÜKKANI 3 DEFA SOYDU
İsmail A.'nın daha öncede 3 defa çilingir yardımı ve kendi imkanları ile dükkanı soyduğunu dile getiren tamirhane sahibi Ertan Tüzen, "Daha önce dükkanda çalışırken defalarca bizden habersiz dükkana gelip çilingir yardımı ile kapıları açtırmış ve içeriden motorların parçalarını çaldı. Bir gün haberimiz yokken dükkâna geldiğimizde şans eseri hırsızlık yaparken suçüstü yakaladık, polis ekiplerine haber verdik. Yaklaşık 10 gün ceza evinde kaldıktan sonra yine serbest kalmış. Bu gün de dükkânı soymaya çalışırken, kırdığı pencerede sıkışarak asılı kalmış, komşular bağırma sesine uyanmış, yaralıydı zaten, ilk başlarda çok iyiydi yardımcı oluyordum fakat şikâyetçiyim üst üste dükkânımı 3 defa soydu" diye konuştu.
Polis ekipleri olay yerini inceleme altına alırken, iş yeri sahibi Ertan Tüzen şikâyetçi olmak ve ifade vermek için emniyete götürüldü. Öte yandan yaralı olarak hastaneye kaldırılan hırsızlık şüphelisi İsmail A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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