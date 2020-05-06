Bursa'da hayırseverden ihtiyaç sahibi ailelere mektuplu yardım

İlçede bazı mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere, içinde mektup ile bir miktar para olan zarf gönderildi.
Zarfı teslim eden aracı kişi, kendisini adının öğrenilmesini istemeyen bir hayırseverin gönderdiğini söyledi.
İçinden bin lira çıkan bir zarftaki mektupta şu ifadeler yer aldı:
"Değerli kardeşim merhaba. Sizlere gönderdiğim bir miktar parayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Amacım gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşarak, onların hanelerine bir nebze olsun katkı sağlamaktır. Dünya üzerinde tüm mazlum ve yardıma ihtiyacı olanların Allah yardımcısı olsun. Sizin ve ailenizin durumlarını takip ederek yardımlara devam etmek istiyorum. Rahmetli babam 'Allah bana o kadar versin ki ben de olmayanlara vereyim' dermiş. Şimdi Allah bana o kadar verdi ki ben de olmayanlara veriyorum. Buna ne kadar şükretsem azdır. Allah herkese inşallah bu duyguyu tatmayı nasip etsin."
İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü de bazı evlere ulaştırılan zarflarla ilgili kendisine de bilgi geldiğini belirterek, "Devletimiz ihtiyaç sahipleri konusunda titiz çalışma sürdürüyor. İlçemizde sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarımız da bu yönde katkılarını sunuyor. Bu şekilde yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran kişilere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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