Bursa'da Haluk Levent coşkusu

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Kurucusu olduğu AHBAP platformunda yaptığı yardım ve paylaşımlarla gündemden düşmeyen Haluk Levent, bu kez de 59. Uluslararası Bursa Festivali'nde Bursalı ahbaplarıyla buluştu.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bursa'ya 28 yıldır geldiğini ve konserler verdiğini anlatan Levent, "Bursa'ya dair güzel anılarım var ancak Bursa Festivali'nde ilk defa sahne alıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

AHBAP organizasyonuyla ilgili yaşadığı anılardan da bahseden Haluk Levent, bir helikopter kiralama işinde bürokrasiye takıldığını, işi çözmek için yetkili memurun eşine telefonda şarkı söylediğini anlattı.

NESLİCAN TAY'I UNUTMADI

Anlattığı anılar ve destekleri için seyircilerden büyük alkış alan Haluk Levent, 2019 yılında hayatını kaybeden kanser hastası Neslican Tay'ı da anarak, onun sevdiği bir şarkısını da söyledi.

Ünlü sanatçı, zeybek dansı ve davul şovuyla da ayakta alkışlandı. Levent'e, Kerimoğlu şarkısında Gökhan Kılıç, Zeybek kostümüyle sahneye çıkarak, danslarıyla eşlik etti.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, sanatçıya gecenin anısına BKSTV logolu Hacivat-Karagöz plaketi vererek teşekkür etti.