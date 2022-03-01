Bursa'da halk ekmeğin fiyatı 3 lira oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Ekmek ve Besin Sanayi Tic. A.Ş. (BESAŞ), ekmek fiyatına 25 kuruş zam yaparak 3 TL'ye çıkardı.

BESAŞ, daha önce 25 Ocak tarihinde 2 TL'den satılan 400 gram ekmeğin fiyatını 2 lira 75 TL'ye çıkarmıştı.