Bursa'da hafriyat kamyonuyla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişiden 1'i öldü

Kazada yaralanan Şaban Taşdemir (56) hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Osmangazi ilçesi Doğancı Mahallesi'nde dün O.A. idaresindeki 16 MES 19 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen A.A'nın kullandığı hafriyat kamyonuyla çarpışmıştı. Kazada, biri çocuk 4 kişi yaralanmıştı.