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Bursa'da hafif ticari aracın park halindeki otobüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Bursa'da park halindeki servis otobüsüne arkadan çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 3 kişi yaralandı.

22.09.2021 - 10:23 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da hafif ticari aracın park halindeki otobüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
AA

Yabancı uyruklu Abdulaziz Elamuri idaresindeki 16 APS 301 plakalı hafif ticari araç, Merkez Yıldırım ilçesi Kasım Önadım Bulvarı'nda park halindeki servis aracına arkadan çarptı.

Kazada sürücü Abdulaziz Elamuri ile araçta bulunan Hasan Elamuri ve Ali Elamuri yaralandı.

Devriye halindeki bekçilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların aynı aileden olduğu Hasan Elamuri'nin durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu Abdulaziz ve Ali Elamuri'nin ise tedavilerinin hastanede devam edeceği öğrenildi.

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