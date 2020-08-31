Bursa'da hafif ticari aracın devrilme anı güvenlik kamerasında

Orhan Y. idaresindeki 34 ZD 4181 plakalı hafif ticari araç, Beşevler Mahallesi Beşevler Caddesi'nde yol kenarında park halinde bulunan 16 BEC 43 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi.

Kazada yaralanan Orhan Y, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Orhan Y, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bu arada çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hafif ticari aracın otomobile çarptıktan sonra devrilmesi yer alıyor.