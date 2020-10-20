Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

AA

S.A'nın kullandığı 16 ACR 043 plakalı hafif ticari araç, Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Sevinç'e (75) çarptı.Yayanın ağır yaralandığı kaza yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.Sağlık ekiplerince götürüldüğü özel hastanedeki müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Sevinç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Sürücü S.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.