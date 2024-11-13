Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bursa'da güvenlik hizmetinin sonlandırılmasına tepkiler | Son dakika haberleri

        Bursa'da tarihi camilerdeki güvenlik hizmetini sonlandırma kararına tepkiler

        Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki bazı tarihi camilerde yaklaşık 14 yıldır sağlanan özel güvenlik görevlisi hizmetine gelecek yıl şubat ayından itibaren son verilmesi kararına tepkiler sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 18:49 Güncelleme: 13.11.2024 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da güvenlik hizmetinin sonlandırılmasına tepkiler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki bazı tarihi camilerde yaklaşık 14 yıldır sağlanan özel güvenlik görevlisi hizmetine gelecek yıl şubat ayından itibaren son verilmesi kararına tepkiler sürüyor.

        AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Ulu Cami önünde yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesince müftülüklere gönderilen yazıya önce inanamadıklarını, şaşkınlık içinde olduklarını söyledi.

        "Tarihine, değerlerine, kültürüne sahip çıkamayan bir belediye anlayışıyla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz." diyen Gürkan, bu yazıda, selatin camilerin, türbelerin bulunduğu külliyelerde temizlik ve güvenlik görevlisi hizmetinin şubattan itibaren sonlandırılacağının belirtildiğini aktardı.

        REKLAM

        Belediyenin tasarruf tedbirlerine dayandırdığı karara tepki gösteren Gürkan, "Bu bize çok enteresan geldi. Çünkü tasarruf tedbirleri adı altında yapılmış bir uygulama diye bahsedildi ama tasarruf adı altındaki uygulamaya baktığımızda, yandaş akrabaları işe almada, onları çalıştırmada bir mahsur görülmüyor, on milyonlarca liralık konserlere harcanan para fuzuli gelmiyor, bunun yanında yapılan, heykellerle ilgili yapılan harcamalar tasarruf tedbirlerine takılmıyor. Ama tarihimize sahip çıkmaya gelince -onlarla ilgilenmeye, ihyasına, restorasyonuna demiyorum sadece güvenlik ve temizliğiyle alakalı meseleden bahsediyorum- ona sahip çıkmaktan aciz kalınınca bu enteresan geldi" ifadesini kullandı.

        Gürkan, Bursa'da vakıflara ait 400 eserin bulunduğunu, Büyükşehir ve Osmangazi belediyeleri AK Parti'li başkanların yönetimindeyken bunların restorasyonu ve ihyası için çalıştıklarını anlattı.

        Bursa ile sınırlı kalmadıklarını, Balkanlar'da Kosova'da, Kuzey Makedonya'da, Bulgaristan'da, Yunanistan'da ecdadın inşa ettiği, Evladı Fatihan'ın yaşadığı yerlerdeki eserlere belediyelerin, hayırseverlerin ve iş adamlarının destekleriyle canla başla sahip çıkmaya çalıştıklarını dile getiren Gürkan, şunları kaydetti:

        "Bursa'da bulunan vakıflara ait 400 eserin sadece 7'sinde, padişahlarımızın metfun bulunduğu yerler ve külliye tarzı olan Muradiye, 1. Murad Hüdavendigar, Emir Sultan, Yıldırım Bayezid, Yeşil türbeleri dediğimiz ve 625 yıldan beri ayakta durmasıyla dünyanın en önemli mabetlerinden biri olması itibarıyla göz bebeğimiz Ulu Cami'nin de içinde olduğu 7 külliyenin sadece 'Güvenlik görevlilerini ve temizlikle alakalı görevleri çekiyoruz' demek ve 'Tasarruf tedbirleriyle ilgili olarak çekiyoruz' demek ister istemez konserlere harcanan paraları, yapılan heykelleri aklımıza getiriyor. Bunları kamuoyumuzun, hemşehrilerimizin vicdanlarına, takdirlerine bırakıyoruz. Buralara sahip çıkmak lazım. Sadece burası değil, burası da yetmez, Osmanlı'nın ihya etmiş olduğu, gönül coğrafyamızdaki her yerdeki eserlere sahip çıkmak lazım. Şunu da söyleyelim; eğer yapamıyorlarsa, bakamıyorlarsa bizde olan belediyelerimizle buraların gerekli olan temizliğini de güvenliğini de ihyasını da gerekli şekliyle yaparız."

        Ulu Cami'ye gelen vatandaşlardan Nihat Yolcu da herhangi bir partiyi savunmadığını, güvenliğin önemli olduğunu belirtti.

        Bu tür tarihi yapı ve alanların çok sayıda kişiyi ağırladığına işaret eden Yolcu, "Güvenlik olmadan olmaz. Çok saçma. Büyükşehir başka şeylerle uğraşsın. Yapılacak o kadar iş var ki sadece bayrak asmayla, şununla bununla olmuyor" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #bursa haberler
        #tarihi camiler
        #camilerdeki güvenlik hizmeti
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yasa dışı bahiste 6 kişiye yakalama kararı
        Yasa dışı bahiste 6 kişiye yakalama kararı
        Bitcoin 90.000 doları aştı
        Bitcoin 90.000 doları aştı
        Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu: 10 gün önce öldükleri ortaya çıktı
        Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu: 10 gün önce öldükleri ortaya çıktı
        Sağanak geliyor! Marmara'da 3 gün etkili olacak
        Sağanak geliyor! Marmara'da 3 gün etkili olacak
        13 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        13 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        3 polis açığa alındı! Gözaltında kaçtı! Polis ateşiyle öldü!
        3 polis açığa alındı! Gözaltında kaçtı! Polis ateşiyle öldü!
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        "Konut satışında Avrupa 1.'liğini garantiledik"
        "Konut satışında Avrupa 1.'liğini garantiledik"
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
        First lady Elonia
        First lady Elonia
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        Habertürk Anasayfa