DHA

Bursa´dan İnegöl´e giriş tabelasında ilçenin toplam nüfusu 270 bin olarak yazılırken, Eskişehir´den İnegöl´e giriş tabelasında ise ilçenin toplam nüfusu 274 bin olarak yazıldığı görüldü.

DHA'nın haberine göre, İnegöl'deki vatandaşlar bu durum karşısında şaşkınlık yaşarken, aynı zamanda 4 binlik nüfus farkı vatandaşlar arasında şaka konusu oluyor.

İnegöl'de yaşayan Sinan Çelik, rakamsal farklılığın herkesi şaşırttığını dile getirerek, "Tabelalara göre ilçede 4 bin kişi kayıp. Bu 4 bin insan nerede? İnegöl´de yaşıyoruz. Yetkililerden bu rakamların düzeltilmesini istiyoruz" dedi.

'4 BİN KİŞİNİN NEREDE OLDUĞU MERAK EDİLİYOR'

Okan Göktaş ise, bu işin daha ciddiyetle yapılması gerektiğini söyleyerek, "İnegöl'ün nüfusunun ortaya çıkmasını istiyoruz. İnegöl halkı bu 4 bin kişinin nerede olduğunu merak ediyor" diye konuştu.

BENZER GÖRÜNTÜ ADANA'DA DA ORTAYA ÇIKTI

Benzer olay Adana'da da ortaya çıktı. Kentin Kozan ilçesinin nüfusu Adana ve Kadirli girişindeki tabelada 132 bin, Feke yolunda ise 130 bin olarak yer alıyor. Vatandaşlar çözümü, ortalamasını almakta buldu.

İHA'nın haberine göre, Kozan’da ilçe girişlerine nüfus belirtilen tabelalardaki farklılık tebessüm ettiriyor. 3 girişi olan ilçede nüfus tabelalarında farklı olunca vatandaş çözümü ortalamasını alarak 131 bin demekte buldu.

Ferhat Güneş adlı vatandaş, "Kozan'ın nüfusu Kadirli'den gelirken 132 bin Feke’den gelirken 130 bin. Bu tabelaların düzeltilmesini istiyoruz ve Kozan'ın gerçek nüfusunu merak ediyoruz” dedi.

Ankara Üniversitesinde okuyan ve arkadaşları nüfusu sorunca ortalamasını söylediğini kaydeden Hilmi Bozkurt, “Sayım yapılıyor güncelleme olmuyor mu. Arkadaşlarım yaşadığım ilçenin nüfusunu sorduklarında tereddütte kalıyorum ve ortalamasını alıp 131 bin diyorum” diye konuştu.