Bursa'da gönüllü mühendisler "acil durum solunum cihazı" prototipi üretti

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Bursa'da bir grup gönüllü mühendis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde "acil durum solunum cihazı"nın prototipini üretti.

Ulutek'ten yapılan açıklamaya göre, Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde, olası bir solunum cihazı krizine hazırlıklı olmak için "Acil Nefes Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında, koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere seri üretime uygun yerli bir solunum cihazı geliştirildi. Ar-Ge faaliyetleri 3 haftalık yoğun bir çalışma sonucu tamamlanan cihazın prototipi yapıldı.

Mühendislerin kar amacı gütmeden hayata geçirdiği projeyle, Kovid-19 tedavisinde kullanılabilecek, kullanımı kolay, mekanik, basit, hızlı ve seri üretilebilir bir acil durum solunum cihazı elde edildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Acil Nefes Proje Koordinatörü Aziz Karaburun, İtalya ve İspanya'da solunum cihazı yetersizliği nedeniyle sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Türkiye'nin salgına karşı başarıyla yürüttüğü mücadeleye katkıda bulunmak için harekete geçtiklerini ifade eden Karaburun, "Kısa sürede bir ekip kurarak Ar-Ge çalışmalarına başladık. Bu süreçte asıl faaliyet konumuz olan projelere ara vererek tüm enerjimizi solunum cihazı için kullandık." değerlendirmesinde bulundu.

Karaburun, ekibin gece gündüz demeden fedakarca çalışıp kısa bir sürede prototipi hazırladığını aktardı.

Cihazın işlevine değinen Karaburun, şunları kaydetti:

"Üretilen acil durum solunum cihazının, yoğum bakım ünitelerinde entübe edilmiş ve spontane solunumu olmayan hastalar üzerinde kullanılması planlandı. Solunum sayısı, tidal hacim, nefes alma ve verme süreleri, basınç limitleri gibi parametrelerin ayarlanabildiği cihaz, standart bir mekanik ventilatörün yapması gereken temel işlevleri karşılıyor. Böylece, herhangi bir olumsuz senaryoda sayısı artan entübe hastalar, bu cihaza bağlanacak ve hayata tutunacak."