Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Bursa'da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı

Giriş: 03.01.2023 - 04:57 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
AA

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yunuseli Mahallesi Akyıldız Caddesi'nde bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre; durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler, alevlerin bir anda büyüdüğü yangını kontrol altına almak için yaklaşık 15 itfaiye aracıyla müdahale etti. Yangın, 1 saatlik müdahalenin çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Öte yandan yangının meydana geldiği tesisin yanında, kağıt toplayıcıların kaldığı konteynerde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Erzincan'da 63 şüpheli ile 56 düzensiz göçmen yakalandı
Erzincan'da 63 şüpheli ile 56 düzensiz göçmen yakalandı
Denizli'de medikal malzeme fabrikasında yangın
Denizli'de medikal malzeme fabrikasında yangın
Diyarbakır Valiliği'nden 'polis şiddeti' iddiasına soruşturma
Diyarbakır Valiliği'nden 'polis şiddeti' iddiasına soruşturma
Futbolun efsanesi Pele'ye veda
Futbolun efsanesi Pele'ye veda

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.