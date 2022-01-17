Gençlerin bıçaklı kız kavgası: 4 yaralı

İHA

Bursa'da iki grup genç arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunan 2 genç ile arkadaşları, konuşmak üzere sokak ortasında buluştu.

Konuşmanın kavgaya dönüşmesiyle bıçak ve sopaların çekildiği olayda, 2 kişi bıçakla, 2 kişi de darp sonucu yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kavgaya tutuşan gençler, bıçaklanan arkadaşlarını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından ve boynundan bıçakla yaralanan 2 arkadaşı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Darp sonucu yaralanan 2 kişi de taksiyle hastaneye götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.