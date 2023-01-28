Gazdan zehirlenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Eyüp Topçu Caddesi Uğur Sitesi’ndeki dairesinde yalnız yaşayan Leyla Kul'un (87) evinden yoğun gaz kokusu geldiğini fark eden komşusu, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine söz konusu adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zili çalan ekipler cevap alamayınca itfaiye ekipleri, yan komşunun balkonundan yaşlı kadının evinin camını kırdı. Bu esnada odasında uyuduğu belirlenen Leyla Kul gürültüye uyanarak kapıyı açtı.

Kapının açılmasıyla yaşlı kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

Evde yoğun gaz kokusu olduğundan dolayı yaşlı kadın tedbiren Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.