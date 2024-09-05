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        Haberler Gündem Güncel Bursa'da "Gastronomi Festivali" düzenlenecek | Son dakika haberleri

        Bursa'nın tescilli lezzetleri "Gastronomi Festivali"nde tanıtılacak

        Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kentin tescilli lezzetlerini dünyaya tanıtmak amacıyla organize ettiği "Gastronomi Festivali", 13-15 Eylül'de yapılacak. "Damağımdaki Bursa" temasıyla düzenlenecek festivale, 7 ülkeden katılımcılar gelecek. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, toplantıda yaptığı konuşmada, tarihten bugüne miras kalan geleneksel mutfak kültürünü yaşatmayı ve bu kültürü gençlere aktarmayı amaçladıklarını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 17:51 Güncelleme: 05.09.2024 - 17:51
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        Bursa'da "Gastronomi Festivali" düzenlenecek
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        Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kentin tescilli lezzetlerini dünyaya tanıtmak amacıyla organize ettiği "Gastronomi Festivali", "Damağımdaki Bursa" temasıyla "Damağımdaki Bursa" temasıyla 13-15 Eylül'de yapılacak. Festivale, 7 ülkeden katılımcılar gelecek.

        Gastronomiye dair yarışmalar, söyleşiler, atölyelerin gerçekleştirileceği festivalin tanıtım toplantısı, Kestel ilçesindeki bir incir bahçesinde gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, toplantıda yaptığı konuşmada, tarihten bugüne miras kalan geleneksel mutfak kültürünü yaşatmayı ve bu kültürü gençlere aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

        "KENTİN HER KÖŞESİNDE AYRI BİR LEZZET VAR"

        Kentin her köşesinde ayrı bir lezzet olduğunu vurgulayan Bozbey, şunları kaydetti:

        "Festival boyunca ilçelerimizdeki kadın dayanışma dernekleri, kooperatifler, kültür ve kalkındırma dernekleri kendi ürünlerini tanıtma fırsatını bulacak. Bursa'nın marka değerini hep beraber yükseltmiş olacağız. Bursa'ya özgü ürünlerin, tatların ve Bursa'ya özgü ürünlerle üretilen yenilikçi lezzetlerin öne çıktığı bir festival olacak. Yabancı ülkelerden gelen katılımcılar, ülkelerindeki lezzetleri bizlere sunacak. Bir sonraki adımda bizler, o ülkelerdeki gastronomi festivallerine katılarak, lezzetlerimizi tanıtacağız.

        EMEKÇİLERİMİZE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM

        Bir zincirin halkaları misali Bursa mutfağının tanıtımına katkı sağlayan, unutulmaya yüz tutmuş tariflerimizi gün ışığına çıkaran tüm paydaşlarımıza ve bu yolda bizlere çok destek olan kadınıyla, erkeğiyle tarlada güneşin altında, ocak başında ateşle yüz yüze lezzete değer katan gıda emekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum."

        Konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bozbey, daha sonra incir toplayarak katılımcılara ikram etti.

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        #yerel haberler
        #Bursa
        #Gastronomi Festivali
        #Mustafa Bozbey
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