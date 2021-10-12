AA

Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen bir fabrikada meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilk belirlemelere göre organize sanayi bölgesinde bir fabrikada asit sıkışması nedeniyle patlama oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Ekiplerin bölgeye hareket ettiğini anlatan Vali Canbolat, "Patlamada 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı. Yaralılardan durumları ağır ve hafif olanlar mevcut. 15-20 civarında da gazdan hafif etkilenen işçi var, onlara müdahale bölgede yapılıyor. AFAD, itfaiye ve güvenlik ekipleri bölgedeki müdahalesi sürüyor." ifadesini kullandı.

Canbolat, kendisinin de bölgeye hareket ettiğini dile getirdi.

20 KİŞİ ETKİLENDİ

Vali Canbolat ayrıca, "Patlamanın, asit patlaması sonucu meydana gelmiş olabileceği düşünülüyor. Olayda, 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı. Sızan gazdan 20'ye yakın kişi etkilendi. Şu anda gerekli önlemleri aldık" dedi.

ÖLEN VE YARALANANLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Hayatını kaybeden kişinin ise fabrikada çalışan Özkan Deniz olduğu, patlama sırasında fabrikanın dışında bulunan Neslihan Özlem, Ali Bora Onat ve Kevser Keskin ile yandaki fabrikada camların patlamasıyla 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, patlama sırasında gazdan zehirlenenlerin sayısının ise 24'e yükseldiği belirtildi.