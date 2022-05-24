Bursa'da fabrikada korkutan yangın

AA

Alınan bilgiye göre, Ovaakça Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki otomotiv yan sanayi ürünleri üreten bir fabrikadan duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; yangın sırasında içeride kimse olmadığı öğrenilirken üst kattaki alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu söndürülen yangında, yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadığı öğrenildi.