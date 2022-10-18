AA

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir fabrikada çalışan 54 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerde, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.

54 işçi, olay yerine çağrılan ambulanslar ve özel araçlarla çevredeki hastanelere sevk edildi. AA'nın haberine göre; işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.